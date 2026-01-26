Milano 17:20
44.965 +0,30%
Nasdaq 17:20
25.730 +0,49%
Dow Jones 17:20
49.217 +0,24%
Londra 17:20
10.151 +0,08%
Francoforte 17:20
24.943 +0,17%

A Francoforte corre Puma

Migliori e peggiori, In breve
A Francoforte corre Puma
Ottima performance per Puma, che scambia in rialzo del 12,00%.
Condividi
```