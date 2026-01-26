Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:30
25.776 +0,67%
Dow Jones 17:30
49.259 +0,33%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Francoforte: luce verde per Puma

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Puma, che tratta in rialzo del 4,54%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Puma, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Puma evidenzia un declino dei corsi verso area 18,63 Euro con prima area di resistenza vista a 19,71. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,92.

