Francoforte: luce verde per Puma

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Puma
, che tratta in rialzo del 4,54%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Puma
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Puma
evidenzia un declino dei corsi verso area 18,63 Euro con prima area di resistenza vista a 19,71. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)