LEP, Savino: “al via iter per delega a governo su determinazione livelli essenzial prestazioni”

(Teleborsa) -che delega il Governo alla determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e, contestualmente, per la determinazione anche dei relativi costi e fabbisogni standard. Si tratta di un passaggio fondamentale perché i LEP rappresentano gli standard minimi di servizi e diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini, indipendentemente dal territorio in cui vivono". Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze,al termine della al termine della 5^ Commissione Programmazione economica, Bilancio del Senato.– prosegue Savino – interviene su ambiti centrali per la vita del Paese: dalla tutela e sicurezza del lavoro all’istruzione, dalla ricerca scientifica e dal sostegno all’innovazione nei settori produttivi fino all’alimentazione, dallo sport al governo del territorio, dai porti, aeroporti e grandi reti di trasporto e navigazione fino all’ordinamento della comunicazione, dall’energia alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione delle attività culturali, fino alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. È un provvedimento che contribuirà a disegnare una cornice di garanzie uniformi e condivise, capaci di ridurre i divari territoriali e rafforzare la coesione sociale".significa rendere concreto il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. È una scelta di responsabilità che ci consente di dare certezze ai cittadini e di garantire pari opportunità di crescita e sviluppo su tutto il territorio"+, conclude il Sottosegretario.