LEP, Savino: “al via iter per delega a governo su determinazione livelli essenzial prestazioni”

(Teleborsa) - "In Senato ha preso avvio oggi l’iter per l’esame del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica
che delega il Governo alla determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e, contestualmente, per la determinazione anche dei relativi costi e fabbisogni standard. Si tratta di un passaggio fondamentale perché i LEP rappresentano gli standard minimi di servizi e diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini, indipendentemente dal territorio in cui vivono". Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino,
al termine della 5^ Commissione Programmazione economica, Bilancio del Senato."Il disegno di legge
– prosegue Savino – interviene su ambiti centrali per la vita del Paese: dalla tutela e sicurezza del lavoro all’istruzione, dalla ricerca scientifica e dal sostegno all’innovazione nei settori produttivi fino all’alimentazione, dallo sport al governo del territorio, dai porti, aeroporti e grandi reti di trasporto e navigazione fino all’ordinamento della comunicazione, dall’energia alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione delle attività culturali, fino alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. È un provvedimento che contribuirà a disegnare una cornice di garanzie uniformi e condivise, capaci di ridurre i divari territoriali e rafforzare la coesione sociale"."Definire i livelli essenziali
significa rendere concreto il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. È una scelta di responsabilità che ci consente di dare certezze ai cittadini e di garantire pari opportunità di crescita e sviluppo su tutto il territorio"+, conclude il Sottosegretario.