Londra: performance negativa per Haleon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici
, con una flessione del 2,66%.
Lo scenario su base settimanale di Haleon
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Haleon
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,378 sterline con area di resistenza individuata a quota 3,539. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,284.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)