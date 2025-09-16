Milano 10:06
42.853 -0,47%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:06
9.258 -0,21%
Francoforte 10:06
23.657 -0,39%

Londra: performance negativa per Haleon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, con una flessione del 2,66%.

Lo scenario su base settimanale di Haleon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di Haleon mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,378 sterline con area di resistenza individuata a quota 3,539. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,284.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
