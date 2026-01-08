Equity capital market europeo trainato da follow-on nel 2025, IPO in calo

Klarna

(Teleborsa) - L'ha totalizzato 127 miliardi di dollari nel, un aumento del 19% rispetto ai livelli di un anno fa e il totale annuo più alto in quattro anni. È quanto emerge da un report di LSEG Deals Intelligence, secondo cui il numero di emissioni è diminuito del 6%.Le emissionihanno rappresentato il 76% dell'attività, mentre lee le offerte dihanno rappresentato rispettivamente il 14% e il 10%.Nel corso del 2025 sono state registrate un totale di 95di società europee, 15 in meno rispetto al 2024. Hanno, l’8% in meno rispetto ai livelli di un anno fa. La società di sicurezza Verisure ha debuttato sul mercato azionario della più grande società europea nel 2025, raccogliendo 4,2 miliardi di dollari a Stoccolma.e Asker Healthcare hanno raccolto ciascuna più di 1 miliardo di dollari.raccolti dallesono aumentati del 17% anel 2025, mentre le offerte di obbligazioni convertibili sono più che raddoppiate (+131%) a 12,9 miliardi di dollari.Ilè stato il paese emittente più attivo, rappresentando il 21% del totale dei proventi azionari e legati ad azioni raccolti nella regione, seguito da(14%) e(9%).si è classificata al primo posto nellasui mercati europei nel 2025 (60 deal per complessivi 20,8 miliardi di proventi), seguita da(48 deal per complessivi 12,2 miliardi di proventi) e(47 deal per complessivi 11,8 miliardi di proventi). In top 10 ancheLesono state i 9,4 miliardi di dollari di(follow-on), i 5,9 miliardi di dollari di, i 4,2 miliardi di dollari di Verisure (IPO), i 3,6 miliardi di dollari di, i 3,3 miliardi di dollari di, i 3,1 miliardi di dollari di, i 3,1 miliardi di dollari di Haleon e i 2,9 miliardi di dollari