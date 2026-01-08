Equity capital market europeo trainato da follow-on nel 2025, IPO in calo

(Teleborsa) - L'attività di equity capital market (ECM) europea
ha totalizzato 127 miliardi di dollari nel 2025
, un aumento del 19% rispetto ai livelli di un anno fa e il totale annuo più alto in quattro anni. È quanto emerge da un report di LSEG Deals Intelligence, secondo cui il numero di emissioni è diminuito del 6%.
Le emissioni follow-on
hanno rappresentato il 76% dell'attività, mentre le IPO
e le offerte di titoli convertibili
hanno rappresentato rispettivamente il 14% e il 10%.
Nel corso del 2025 sono state registrate un totale di 95 offerte pubbliche iniziali
di società europee, 15 in meno rispetto al 2024. Hanno raccolto complessivamente 18,2 miliardi di dollari
, l’8% in meno rispetto ai livelli di un anno fa. La società di sicurezza Verisure ha debuttato sul mercato azionario della più grande società europea nel 2025, raccogliendo 4,2 miliardi di dollari a Stoccolma. Klarna
, SMG Swiss
e Asker Healthcare hanno raccolto ciascuna più di 1 miliardo di dollari.
I proventi
raccolti dalle offerte follow-on
sono aumentati del 17% a 95,8 miliardi di dollari
nel 2025, mentre le offerte di obbligazioni convertibili sono più che raddoppiate (+131%) a 12,9 miliardi di dollari.
Il Regno Unito
è stato il paese emittente più attivo, rappresentando il 21% del totale dei proventi azionari e legati ad azioni raccolti nella regione, seguito da Svizzera
(14%) e Francia
(9%).Goldman Sachs
si è classificata al primo posto nella classifica deli consulenti per l'ECM underwriting
sui mercati europei nel 2025 (60 deal per complessivi 20,8 miliardi di proventi), seguita da JP Morgan
(48 deal per complessivi 12,2 miliardi di proventi) e Morgan Stanley
(47 deal per complessivi 11,8 miliardi di proventi). In top 10 anche BNP Paribas
, BofA
, UBS
, Citi
, Barclays
, Deutsche Bank
, Jefferies
.
Le operazioni più grandi
sono state i 9,4 miliardi di dollari di Orsted
(follow-on), i 5,9 miliardi di dollari di Iberdrola
, i 4,2 miliardi di dollari di Verisure (IPO), i 3,6 miliardi di dollari di EnBW Energie Baden-Wuerttemberg
, i 3,3 miliardi di dollari di Galderma
, i 3,1 miliardi di dollari di Haleon
, i 3,1 miliardi di dollari di Haleon e i 2,9 miliardi di dollari Novartis
.