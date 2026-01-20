Milano 13:12
44.551 -1,43%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:12
10.089 -1,04%
Francoforte 13:12
24.567 -1,57%

Londra: andamento sostenuto per Haleon

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Haleon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,04%, rispetto a -0,53% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo scenario di breve periodo di Haleon evidenzia un declino dei corsi verso area 3,589 sterline con prima area di resistenza vista a 3,75. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,482.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
