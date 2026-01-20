Londra: andamento sostenuto per Haleon

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici
, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Haleon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,04%, rispetto a -0,53% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo scenario di breve periodo di Haleon
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,589 sterline con prima area di resistenza vista a 3,75. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,482.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)