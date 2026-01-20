Milano 13:13
44.550 -1,43%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:13
10.090 -1,03%
Francoforte 13:13
24.573 -1,55%

Londra: risultato positivo per Haleon

Migliori e peggiori, In breve
Rialzo marcato per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.
