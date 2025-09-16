Madrid: giornata depressa per Acciona

società elettrica spagnola

Acciona

Ibex 35

società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,08%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di medio periodo dellarimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 166,2 Euro, mentre i supporti sono stimati a 163,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 168,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)