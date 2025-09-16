Milano 10:06
42.853 -0,47%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:06
9.258 -0,21%
Francoforte 10:06
23.657 -0,39%

Madrid: giornata depressa per Acciona

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la società elettrica spagnola, che sta segnando un calo del 2,08%.

La tendenza ad una settimana di Acciona è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 166,2 Euro, mentre i supporti sono stimati a 163,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 168,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
