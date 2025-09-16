Madrid: giornata depressa per Acciona

(Teleborsa) - Rosso per la società elettrica spagnola
, che sta segnando un calo del 2,08%.
La tendenza ad una settimana di Acciona
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 166,2 Euro, mentre i supporti sono stimati a 163,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 168,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)