Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di Acciona
(Teleborsa) - Balza in avanti la società elettrica spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Acciona è in rafforzamento con area di resistenza vista a 198,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 194,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 202,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
