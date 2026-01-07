Madrid: brillante l'andamento di Acciona

(Teleborsa) - Balza in avanti la società elettrica spagnola
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Acciona
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 198,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 194,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 202,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)