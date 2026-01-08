Madrid: in calo Acciona

(Teleborsa) - Ribasso per la società elettrica spagnola
, che presenta una flessione del 2,19%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Acciona
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,44%, rispetto a +1,86% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Le implicazioni di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 195,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 190,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 201,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)