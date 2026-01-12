Madrid: calo per Acciona

(Teleborsa) - Pressione sulla società elettrica spagnola
, che tratta con una perdita dell'1,83%.
Lo scenario su base settimanale di Acciona
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 190,1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 186,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 185,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)