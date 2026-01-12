Milano 11:54
45.666 -0,12%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:54
10.125 0,00%
Francoforte 11:54
25.327 +0,26%

Madrid: calo per Acciona

Migliori e peggiori
Madrid: calo per Acciona
(Teleborsa) - Pressione sulla società elettrica spagnola, che tratta con una perdita dell'1,83%.

Lo scenario su base settimanale di Acciona rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 190,1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 186,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 185,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```