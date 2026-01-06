Madrid: risultato positivo per Acciona

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società elettrica spagnola
, con una variazione percentuale del 2,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Acciona
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 196,8 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 193,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 199,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)