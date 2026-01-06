Milano 14:50
45.987 +0,30%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:50
10.108 +1,04%
Francoforte 14:50
24.942 +0,29%

Madrid: risultato positivo per Acciona

Migliori e peggiori
Madrid: risultato positivo per Acciona
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società elettrica spagnola, con una variazione percentuale del 2,09%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Acciona sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 196,8 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 193,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 199,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```