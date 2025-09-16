Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 22:00
24.274 -0,08%
Dow Jones 22:03
45.758 -0,27%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

New York: andamento negativo per Fastenal Company

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Fastenal Company
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione, che presenta una flessione del 2,14%.

Lo scenario su base settimanale di Fastenal Company rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo di Fastenal Company resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 47,54 USD. Supporto visto a quota 46,33. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 48,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
