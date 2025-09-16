New York: andamento negativo per Fastenal Company

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione
, che presenta una flessione del 2,14%.
Lo scenario su base settimanale di Fastenal Company
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Fastenal Company
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 47,54 USD. Supporto visto a quota 46,33. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 48,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)