Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:35
24.262 -0,13%
Dow Jones 18:35
45.757 -0,27%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

New York: andamento negativo per Royal Caribbean Cruises

Pressione sulla seconda più grande compagnia di crociere al mondo, che tratta con una perdita del 3,38%.
