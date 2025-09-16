New York: giornata depressa per Copart

(Teleborsa) - Sottotono il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli
, che passa di mano con un calo dell'1,89%.
Lo scenario su base settimanale di Copart
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Copart
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 46,34 USD con area di resistenza individuata a quota 47,34. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 45,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)