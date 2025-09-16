Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:36
24.259 -0,14%
Dow Jones 18:36
45.757 -0,28%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

New York: ingrana la marcia Diamondback Energy

Rialzo per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,89%.
