New York: positiva la giornata per Tesla Motors

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore automotive, con una variazione percentuale dell'1,80%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Tesla Motors mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,51%, rispetto a +2,23% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La tendenza di breve di Tesla Motors è in rafforzamento con area di resistenza vista a 419,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 413,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 426.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
