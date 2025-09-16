New York: positiva la giornata per Tesla Motors

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore automotive
, con una variazione percentuale dell'1,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Tesla Motors
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,51%, rispetto a +2,23% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La tendenza di breve di Tesla Motors
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 419,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 413,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 426.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)