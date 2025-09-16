Milano 17:35
New York: scambi in forte rialzo per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che tratta in rialzo del 3,89%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Il quadro tecnico di Diamondback Energy segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 136,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 141,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 134,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
