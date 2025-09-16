Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:37
24.263 -0,13%
Dow Jones 18:37
45.770 -0,25%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

New York: scambi in positivo per DexCom

New York: scambi in positivo per DexCom
Scambia in profit il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che lievita del 2,25%.
