Seduta all'insegna del toro a Wall Street con dati macro positivi

(Teleborsa) -, con ilche mostra una plusvalenza dell'1,05%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.932 punti. Positivo il(+0,93%); con analoga direzione, in denaro l'(+0,96%).I mercati hanno ripreso a crescere dopo che il presidente degli Stati Uniti, con la prospettiva di accordo per disinnescare la crisi sulla Groenlandia e aprire la strada a un rafforzamento dell'impegno della NATO per la sicurezza nella regione artica.Sul sentiment positivo incidono anche i: le domande iniziali di sussidi di disoccupazione sono aumentate meno del previsto la scorsa settimana, mentre l'economia statunitense è cresciuta del 4,4%, leggermente più del previsto, nel terzo trimestre del 2025.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,77%),(+1,17%) e(+1,15%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,65%),(+2,61%),(+2,21%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,56%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.Tra i(+7,11%),(+5,97%),(+4,95%) e(+4,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,66%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,54%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.