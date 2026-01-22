Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:11
25.564 +0,94%
Dow Jones 19:11
49.539 +0,94%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

Seduta all'insegna del toro a Wall Street con dati macro positivi

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dell'1,05%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.932 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,93%); con analoga direzione, in denaro l'S&P 100 (+0,96%).

I mercati hanno ripreso a crescere dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ridimensionato la minaccia di dazi verso l'Europa, con la prospettiva di accordo per disinnescare la crisi sulla Groenlandia e aprire la strada a un rafforzamento dell'impegno della NATO per la sicurezza nella regione artica.

Sul sentiment positivo incidono anche i dati macroeconomici usciti oggi: le domande iniziali di sussidi di disoccupazione sono aumentate meno del previsto la scorsa settimana, mentre l'economia statunitense è cresciuta del 4,4%, leggermente più del previsto, nel terzo trimestre del 2025.

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni (+1,77%), materiali (+1,17%) e beni di consumo secondari (+1,15%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, 3M (+2,65%), American Express (+2,61%), Salesforce (+2,21%) e Procter & Gamble (+2,20%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Merck, che continua la seduta con -1,56%. Discesa modesta per Sherwin Williams, che cede un piccolo -0,69%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Datadog (+7,11%), ARM Holdings (+5,97%), Meta Platforms (+4,95%) e DexCom (+4,40%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Synopsys, che ottiene -2,66%. Scivola Lam Research, con un netto svantaggio del 2,54%. In rosso AppLovin, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%. Spicca la prestazione negativa di Netflix, che scende dell'1,92%.
