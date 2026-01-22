Seduta all'insegna del toro a Wall Street con dati macro positivi

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York
, con il Dow Jones
che mostra una plusvalenza dell'1,05%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.932 punti. Positivo il Nasdaq 100
(+0,93%); con analoga direzione, in denaro l'S&P 100
(+0,96%).
I mercati hanno ripreso a crescere dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ridimensionato la minaccia di dazi verso l'Europa
, con la prospettiva di accordo per disinnescare la crisi sulla Groenlandia e aprire la strada a un rafforzamento dell'impegno della NATO per la sicurezza nella regione artica.
Sul sentiment positivo incidono anche i dati macroeconomici usciti oggi
: le domande iniziali di sussidi di disoccupazione sono aumentate meno del previsto la scorsa settimana, mentre l'economia statunitense è cresciuta del 4,4%, leggermente più del previsto, nel terzo trimestre del 2025.
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni
(+1,77%), materiali
(+1,17%) e beni di consumo secondari
(+1,15%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, 3M
(+2,65%), American Express
(+2,61%), Salesforce
(+2,21%) e Procter & Gamble
(+2,20%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Merck
, che continua la seduta con -1,56%. Discesa modesta per Sherwin Williams
, che cede un piccolo -0,69%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Datadog
(+7,11%), ARM Holdings
(+5,97%), Meta Platforms
(+4,95%) e DexCom
(+4,40%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Synopsys
, che ottiene -2,66%. Scivola Lam Research
, con un netto svantaggio del 2,54%. In rosso AppLovin
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%. Spicca la prestazione negativa di Netflix
, che scende dell'1,92%.