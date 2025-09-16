Notte Ricercatori 2025, Roma: ENEA apre Centro Casaccia

(Teleborsa) - in occasione delladi venerdì 26 settembre, il Centro Ricerche ENEA Casaccia (Roma)Al mattino (ore 10.00 - 12.30), ricercatori ENEA guideranno studenti di scuole primarie e secondarie lungo nove percorsi tematici, che comprendono la visita al reattore nucleare di ricerca Triga e alla tavole vibranti che simulano terremoti per mettere appunto opportune tecnologie antisismiche. Ma si potrà anche familiarizzare con robot, microscopi, laser, batteri ‘buoni’ e magari capire come rendere energeticamente più efficienti edifici e città e conoscere i pericoli dell’inquinamento atmosferico e del surriscaldamento globale.Nel pomeriggio (ore 15.30 - 22.00) ilmatici per diventare detective dell’invisibile e scoprire l’agricoltura per lo spazio oppure come le microplastiche entrano nella catena alimentare o come le piante diventano biofabbriche per produrre vaccini. Sarà possibile anche vedere in azione la microcar elettrica URBE - la “palestra” ENEA per la nuova mobilità sostenibile - conoscere l’impianto Calliope con i suoi potenti raggi gamma ed entrare nel reattore Triga.Oltre ai tour sarà possibile visitaredove si potrà dialogare con i protagonisti della ricerca ENEA o anche videocollegarsi con la base Concordia in Antartide per ascoltare dalle parole dei protagonisti perché è importante vivere e lavorare in Antartide anche quando fuori è completamente buio e la temperatura scende fino a -80°C.Da segnalare anche i due tour organizzati da tecnicier scoprire in tutta sicurezza come si gestiscono rifiuti radioattivi o come si dismette un impianto nucleare.Inoltre, ENEA sarà presente alla grande festa della Notte dei Ricercatori di Roma, a(venerdì 26 e sabato 27 settembre, ore 18.30 - 23, Testaccio). I ricercatori ENEA accoglieranno i partecipanti nei quattro spazi espositivi proponendo diverse attività interattive e parteciperanno a spettacoli e "Speed date della scienza". E ancora, all’interno della speciale Escape Room ‘Watts on your mind?’ spiegheranno come la mente umana influenza le decisioni sull’uso dell’energia e sul risparmio energetico.In Italia, la Notte europea dei Ricercatori e tutte le iniziative divulgative a contorno sono organizzate nell’ambito del