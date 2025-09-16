Oro al top in vista taglio Fed. Attese pesano sul dollaro

(Teleborsa) - I prezzi dell'oro hanno raggiunto un nuovo picco, sostenuti da un dollaro più debole, in vista della riunione di politica monetaria della Federal Reserve, oggi e domani, da cui si prevede che la banca centrale statunitense taglierà i tassi di interesse.
Il prezzo spot dell'oro che scambia attorno a 3.683 dollari l'oncia, ha toccato nella notte un massimo storico di 3.689 dollari. I future sull'oro statunitense, con consegna a dicembre, viaggiano a 3.731,40 dollari (+0,33%).
Le aspettative di un taglio al costo del denaro stanno pesando sul dollaro, con l'euro che sale a 1,1794 sul biglietto verde.
A rafforzare il rally dell'oro, bene rifugio per eccellenza, sono anche i timori per l'indipendenza della Fed
che si trova ad affrontare pressioni senza precedenti da parte della Casa Bianca sulla direzione della politica monetaria.
Ieri, il Senato degli Stati Uniti ha confermato Stephen Miran, nel Consiglio dei Governatori della Fed, consegnando al principale consigliere economico del presidente Donald Trump, uno dei 12 voti per la fissazione dei tassi di interesse. La decisione permetterà a Miran di partecipare alla riunione, in attesa del completamento delle pratiche burocratiche e del suo giuramento.
In questa riunione di settembre, non mancano i colpi di scena. Potrà partecipare alla riunione anche la governatrice della Fed, Lisa Cook, in assenza di un intervento dell'ultimo minuto della Corte Suprema, dopo che, sempre ieri, una corte d'appello statunitense ha dichiarato che Trump non poteva licenziarla.