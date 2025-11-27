L'Oro vola a 4.200 dollari poi si sgonfia: atteso nuovo taglio dalla Fed

(Teleborsa) - Tornano vicino ai massimi le, che oggi si sono spinge nell'intraday su un massimo di 4.200 dollari, prima di venir respinto indietro a. A questi livelli le quotazioni del metallo prezioso segnano un progresso del 2,3% su base settimanale e del 5,6% nell'ultimo mese. Se novembre chiude con una performance positiva, uno sguardo allaconferma che il 2025 sarà ricordato come l'anno dei record per l'oro che ha toccato un massimo di tutti i tempi di 4.398 dollari.A sostenere le quotazioni dell'oro ha contribuito l'attesa di nuovi interventi della Federal Reserve sui tassi d'interesse. Un atteggiamento più accomodante della banca centrale americana, infatti, avrebbe un, svalutandolo, ed un parallelocome alternativa al biglietto verde.A rivitalizzare le attese di un(riunione in calendario il 9-10 dicembre) hanno concorso alcuni dati economici in chiaroscuro e le prese di posizione di alcuni membri del FOMC, il comitato di politica monetaria della banca centrale.Il presidente della Federal Reserve di New York,di un taglio dei tassi già a dicembre, affermando che la banca centrale può ridurre il costo del denaro "nel breve termine" senza compromettere l’obiettivo di riportare l’inflazione al 2%. Anche il Governatore della Feddei tassi di interesse a dicembre. "La mia preoccupazione riguarda principalmente il mercato del lavoro, in relazione al nostro doppio mandato. Quindi propongo un taglio dei tassi alla prossima riunione", ha affermato Waller, che viene indicato come il piùalla guida della Federal Reserve.Dopo esser rimaste congelate su un fifty-fifty per diversi giorni, ledei tassi a dicembre si sono impennate questa settimana,a favore di una riduzione di 25 punti base.sul prezzo dell'oro per il 2026, citando la resilienza della domanda degli investitori, i forti acquisti da parte delle banche centrali e la risposta limitata dell'offerta. La banca d'affari tedesca, in aumento rispetto alla precedente previsione di 4.000 dollari l'oncia, con un intervallo di negoziazione previsto tra 3.950 e 4.950 dollari l'oncia. Unl'oncia si collocherebbe circa il 14% sopra le attuali quotazioni."Il quadro strutturale positivo mostra una domanda poco elastica da parte delle banche centrali e degli investimenti in ETF che distolgono l'offerta dal mercato della gioielleria. Inoltre, la crescita complessiva della domanda supera l'offerta", ha affermato l'analista di Deutsche Bank Michael Hsueh in una nota.