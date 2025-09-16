Milano 14:39
42.901 -0,35%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:39
9.247 -0,32%
Francoforte 14:39
23.598 -0,64%

Parigi: andamento sostenuto per Hermes

Migliori e peggiori
Parigi: andamento sostenuto per Hermes
(Teleborsa) - Scambia in profit la maison di moda francese, che lievita del 2,17%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hermes più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Hermes è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.184 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2.133. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.235.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```