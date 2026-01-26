Milano 9:52
Jefferies, upgrade a Buy su Hermes. Taglia TP su Cucinelli e Ferrari

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Jefferies ha migliorato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione su Hermes, colosso francese del lusso, aumentando anche il target price a 2.400 euro dai precedenti 2.250 euro. Sempre in Francia, ha alzato il target price su LVMH a 610 euro da 530 (Hold confermato) e abbassato quello su Kering a 290 euro da 310 (Hold confermato).

Guardando all'Italia, Jefferies ha tagliato il target price su Brunello Cucinelli a 93 euro da 107 e quello su Ferrari a 300 euro da 310 (Hold confermato), mentre ha incrementato quello su Moncler a 51,7 euro da 49.
