Jefferies, upgrade a Buy su Hermes. Taglia TP su Cucinelli e Ferrari

(Teleborsa) - Jefferies
ha migliorato a "Buy
" da "Hold" la raccomandazione
su Hermes
, colosso francese del lusso, aumentando anche il target price a 2.400 euro dai precedenti 2.250 euro. Sempre in Francia, ha alzato il target price su LVMH
a 610 euro da 530 (Hold confermato) e abbassato quello su Kering
a 290 euro da 310 (Hold confermato).
Guardando all'Italia
, Jefferies ha tagliato il target price su Brunello Cucinelli
a 93 euro da 107 e quello su Ferrari
a 300 euro da 310 (Hold confermato), mentre ha incrementato quello su Moncler
a 51,7 euro da 49.