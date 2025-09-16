Milano 14:39
42.901 -0,35%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:39
9.247 -0,32%
Francoforte 14:39
23.598 -0,64%

Parigi: brillante l'andamento di EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di EssilorLuxottica
Balza in avanti il gruppo di occhialeria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.
Condividi
```