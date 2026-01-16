Parigi: rosso per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di occhialeria
, che passa di mano con un calo del 3,12%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Il quadro di medio periodo di EssilorLuxottica
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 279,7 Euro. Primo supporto individuato a 269,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 289,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)