Milano 11:31
45.735 -0,25%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 11:31
10.247 +0,08%
Francoforte 11:31
25.322 -0,12%

Parigi: rosso per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di occhialeria, che passa di mano con un calo del 3,12%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Il quadro di medio periodo di EssilorLuxottica ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 279,7 Euro. Primo supporto individuato a 269,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 289,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
