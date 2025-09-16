Piazza Affari: balza in avanti Piaggio

big delle due ruote

Piaggio

FTSE Italia Mid Cap

società industriale

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,28%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La tendenza di breve dellamoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 2,084 Euro e supporto a 2,028. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 2,14.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)