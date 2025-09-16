Piazza Affari: brillante l'andamento di LU-VE Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che tratta in utile del 2,00% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 35,73 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 35,48. L'equilibrata forza rialzista di LU-VE Group
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)