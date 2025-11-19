Milano 12:48
42.799 -0,09%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 12:48
9.563 +0,11%
Francoforte 12:48
23.248 +0,29%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Reply

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Reply
Avanza la società di consulenza, che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.
Condividi
```