Protocollo d’intesa fra Antitrust e Consob per collaborazione su settori di comune interesse

(Teleborsa) - Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli
, e il presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Paolo Savona
, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa
che definisce il quadro della collaborazione tra le due Istituzioni. L’obiettivo
dell’accordo è quello di perseguire una più efficace azione delle due Autorità in ambiti relativi alle rispettive sfere di attività e di interesse comune attraverso il coordinamento dei propri interventi.
In particolare, AGCM
e CONSOB
coopereranno attraverso segnalazioni reciproche
laddove, nell’ambito di procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione di norme di pertinenza anche dell’altra Autorità. Inoltre, si scambieranno periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento
e sulle attività svolte
nell’esercizio delle rispettive competenze.
AGCM e CONSOB potranno anche collaborare svolgendo insieme indagini conoscitive
ed elaborando segnalazioni congiunte
al Parlamento e al Governo su materie di interesse comune. Infine, le due Autorità potranno consultarsi nell’ambito di istruttorie avviate ai sensi della disciplina di riferimento.
Per realizzare e coordinare le attività di interesse comune verrà istituito un Tavolo tecnico
- composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate - che si riunirà in ogni occasione in cui se ne ravveda l’opportunità. Il Tavolo tecnico esaminerà, oltre alle questioni relative alle attività delle due Istituzioni, anche profili di natura tecnica relativi all’attuazione, modifica e integrazione del Protocollo.
Con il Protocollo, che ha la durata di tre anni
, AGCM e CONSOB si impegnano inoltre a organizzare attività formative e a collaborare per l’elaborazione di soluzioni condivise, anche su temi legati all’intelligenza artificiale
e alle cripto-attività
.