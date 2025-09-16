Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 22:00
24.274 -0,08%
Dow Jones 22:03
45.758 -0,27%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Vola a New York Moderna

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Moderna
Brilla la società americana di biotecnologia, che passa di mano con un aumento del 6,76%.
Condividi
```