Milano 16:33
42.000 -1,19%
Nasdaq 16:33
24.199 -0,31%
Dow Jones 16:33
46.000 +0,53%
Londra 16:33
9.226 +0,33%
Francoforte 16:33
23.371 +0,18%

A New York corre VF Corporation

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente l'azienda di abbigliamento statunitense, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,49%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di VF Corporation rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di VF Corporation. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, VF Corporation evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,69 USD. Primo supporto a 14,96. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,56.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
