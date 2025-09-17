A New York corre VF Corporation

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda di abbigliamento statunitense
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,49%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di VF Corporation
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di VF Corporation
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, VF Corporation
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,69 USD. Primo supporto a 14,96. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)