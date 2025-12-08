VF Corporation scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda di abbigliamento statunitense
, che esibisce una perdita secca del 4,44% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che VF Corporation
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,03%, rispetto a -0,28% dell'indice del basket statunitense
).
La tendenza di breve di VF Corporation
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,77 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)