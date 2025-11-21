New York: preme sull'acceleratore VF Corporation

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda di abbigliamento statunitense
, che mostra una salita bruciante del 4,61% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di VF Corporation
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso VF Corporation
rispetto all'indice.
Nel breve periodo, VF Corporation
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 15,52 USD e supporto a 14,96. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 16,07.
