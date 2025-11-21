New York: preme sull'acceleratore VF Corporation

azienda di abbigliamento statunitense

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l', che mostra una salita bruciante del 4,61% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 15,52 USD e supporto a 14,96. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 16,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)