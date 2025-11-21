Milano 17:08
42.606 -0,73%
Nasdaq 17:08
23.961 -0,39%
Dow Jones 17:08
45.918 +0,36%
Londra 17:08
9.521 -0,07%
Francoforte 17:08
23.084 -0,84%

New York: preme sull'acceleratore VF Corporation

Migliori e peggiori
New York: preme sull'acceleratore VF Corporation
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda di abbigliamento statunitense, che mostra una salita bruciante del 4,61% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di VF Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso VF Corporation rispetto all'indice.


Nel breve periodo, VF Corporation presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 15,52 USD e supporto a 14,96. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 16,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```