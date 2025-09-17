Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 22:00
24.224 -0,21%
Dow Jones 22:01
46.018 +0,57%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,21%

Il Nasdaq-100 termina a 24.223,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,21%
L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,21%, con chiusura a 24.223,69 punti.
Condividi
```