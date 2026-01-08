Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 21:58
25.512 -0,55%
Dow Jones 21:58
49.261 +0,54%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,57%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.507,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,57%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,57% e archivia la seduta a 25.507,1 punti.
Condividi
```