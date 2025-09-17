Milano 16-set
42.505 0,00%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 16-set
9.196 0,00%
Francoforte 16-set
23.329 0,00%

Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,41%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.812,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,41%
Hong Kong lievita dell'1,41% e archivia la seduta a 26.812,16 punti.
Condividi
```