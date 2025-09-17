Milano
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,41%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.876,34 punti
,
Finanza
17 settembre 2025 - 09.20
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,41% e chiude a 3.876,34 punti.
