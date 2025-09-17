BPER, collaborazione strategica con Domyn per accelerare l’AI generativa

(Teleborsa) - BPER
annuncia una collaborazione strategica con Domyn
, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni AI per settori ad alta regolamentazione. La partnership segna l’avvio di un percorso volto a integrare l’intelligenza artificiale generativa
all’interno dell’ecosistema digitale della banca
.
Il primo passo è rappresentato dall’introduzione di un agente AI specializzato nella Decision Intelligence
, progettato per favorire una migliore comprensione dei comportamenti della clientela, supportando così decisioni più rapide, informate ed efficaci.
L’iniziativa si inserisce nel programma di digitalizzazione della banca
e intende trasformare il patrimonio informativo in leve operative per migliorare la relazione con il Cliente.
L’agente AI sviluppato da Domyn aiuterà i team a monitorare i comportamenti dei clienti
, nel pieno rispetto della tutela della privacy
, e a valutare l’efficacia dei canali
. Dall’analisi dei comportamenti digitali al monitoraggio di prodotti, servizi e performance operative, le informazioni saranno disponibili in modo immediato e conversazionale e consentiranno di prendere decisioni sempre più consapevoli e tempestive. L’accesso conversazionale ai dati consente di superare le barriere tradizionali nella consultazione delle informazioni, favorendo un utilizzo più fluido, diffuso e strategico del patrimonio informativo aziendale.