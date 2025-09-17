BPER, collaborazione strategica con Domyn per accelerare l’AI generativa

BPER

(Teleborsa) -annuncia una collaborazione strategica con, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni AI per settori ad alta regolamentazione. La partnership segna l’avvio di un percorso volto a integrare l’all’interno dell’Il primo passo è rappresentato dall’introduzione di un agente AI specializzato nella, progettato per favorire una migliore comprensione dei comportamenti della clientela, supportando così decisioni più rapide, informate ed efficaci.L’iniziativa si inserisce nele intende trasformare il patrimonio informativo in leve operative per migliorare la relazione con il Cliente.L’agente AI sviluppato da Domyn aiuterà i team a, nel pieno rispetto della tutela della, e a valutare l’. Dall’analisi dei comportamenti digitali al monitoraggio di prodotti, servizi e performance operative, le informazioni saranno disponibili in modo immediato e conversazionale e consentiranno di prendere decisioni sempre più consapevoli e tempestive. L’accesso conversazionale ai dati consente di superare le barriere tradizionali nella consultazione delle informazioni, favorendo un utilizzo più fluido, diffuso e strategico del patrimonio informativo aziendale.