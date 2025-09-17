Milano 10:49
42.330 -0,41%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:49
9.212 +0,18%
Francoforte 10:49
23.416 +0,37%

BPER, collaborazione strategica con Domyn per accelerare l’AI generativa

(Teleborsa) - BPER annuncia una collaborazione strategica con Domyn, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni AI per settori ad alta regolamentazione. La partnership segna l’avvio di un percorso volto a integrare l’intelligenza artificiale generativa all’interno dell’ecosistema digitale della banca.

Il primo passo è rappresentato dall’introduzione di un agente AI specializzato nella Decision Intelligence, progettato per favorire una migliore comprensione dei comportamenti della clientela, supportando così decisioni più rapide, informate ed efficaci.

L’iniziativa si inserisce nel programma di digitalizzazione della banca e intende trasformare il patrimonio informativo in leve operative per migliorare la relazione con il Cliente.

L’agente AI sviluppato da Domyn aiuterà i team a monitorare i comportamenti dei clienti, nel pieno rispetto della tutela della privacy, e a valutare l’efficacia dei canali. Dall’analisi dei comportamenti digitali al monitoraggio di prodotti, servizi e performance operative, le informazioni saranno disponibili in modo immediato e conversazionale e consentiranno di prendere decisioni sempre più consapevoli e tempestive. L’accesso conversazionale ai dati consente di superare le barriere tradizionali nella consultazione delle informazioni, favorendo un utilizzo più fluido, diffuso e strategico del patrimonio informativo aziendale.
