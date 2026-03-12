BPER, dai soci via libera alla fusione per incorporazione di Popolare Sondrio

(Teleborsa) - Le assemblee straordinarie dei soci di BPER Banca e di Banca Popolare di Sondrio hanno approvato il progetto relativo alla fusione per incorporazione di BP Sondrio in BPER Banca, incluso il relativo rapporto di cambio pari 1,45 azioni ordinarie di BPER per ogni azione ordinaria di BP Sondrio.



Il concambio delle azioni verrà attuato mediante: annullamento delle azioni proprie detenute da BP Sondrio alla data di efficacia della Fusione; annullamento delle azioni di BP Sondrio di proprietà di BPER alla data di perfezionamento della Fusione; annullamento delle restanti azioni ordinarie di BP Sondrio e assegnazione in concambio di azioni ordinarie di BPER in base al Rapporto di Cambio.



Sempre in sede straordinaria, l’Assemblea di BPER ha inoltre approvato la modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale, per riflettere l’aumento di capitale sociale di BPER a servizio del Rapporto di Cambio.

