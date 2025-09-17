Milano 16:35
41.989 -1,21%
Nasdaq 16:35
24.192 -0,34%
Dow Jones 16:35
45.990 +0,51%
Londra 16:35
9.221 +0,27%
Francoforte 16:35
23.366 +0,16%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas

Perde terreno il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 393,64 punti, ritracciando dell'1,03%.
