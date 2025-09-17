Milano 10:49
42.330 -0,41%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:49
9.212 +0,18%
Francoforte 10:49
23.416 +0,37%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo continua la giornata in aumento dell'1,49%.
Condividi
```