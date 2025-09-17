Francoforte: positiva la giornata per Aixtron

(Teleborsa) - Seduta positiva per Aixtron
, che avanza bene del 2,67%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Aixtron
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 12,85 Euro. Supporto a 12,44. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 13,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)