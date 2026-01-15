Milano 9:50
Francoforte: acquisti a mani basse su Aixtron

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente Aixtron, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,70%.

L'andamento di Aixtron nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Aixtron, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 20,09 Euro. Primo supporto visto a 19,48. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 19,12.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
