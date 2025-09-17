Milano
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 13.09
Francoforte: scambi negativi per Volkswagen AG Pref
Migliori e peggiori
,
In breve
17 settembre 2025 - 13.00
Sottotono le
azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che passa di mano con un calo dell'1,80%.
