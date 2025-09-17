Milano 16:36
41.983 -1,23%
Nasdaq 16:36
24.182 -0,38%
Dow Jones 16:36
46.000 +0,53%
Londra 16:36
9.219 +0,25%
Francoforte 16:36
23.358 +0,12%

New York: brillante l'andamento di Wal-Mart

Migliori e peggiori, In breve
Bene la big della grande distribuzione, con un rialzo dell'1,90%.
