New York: giornata depressa per Hilton Worldwide Holdings

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che gestisce alberghi di lusso
, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Hilton Worldwide Holdings
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hilton Worldwide Holdings
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 271,8 USD. Primo supporto visto a 263,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 260,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)