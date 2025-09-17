Milano 17:35
New York: giornata depressa per Hilton Worldwide Holdings

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che gestisce alberghi di lusso, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Hilton Worldwide Holdings rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hilton Worldwide Holdings. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 271,8 USD. Primo supporto visto a 263,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 260,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
