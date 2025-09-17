Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 18:20
24.151 -0,51%
Dow Jones 18:20
46.019 +0,57%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

New York: in acquisto Marvell Technology

New York: in acquisto Marvell Technology
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che scambia in rialzo del 4,40%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 69,53 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 73,07. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 76,61.

