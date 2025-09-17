New York: nuovo spunto rialzista per Dollar Tree

gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno

S&P-500

Dollar Tree

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 96,14 USD con tetto rappresentato dall'area 98,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 94,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)